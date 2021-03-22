أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 22 مارس 2021 بالبنك الأهلي المصري

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22 مارس 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الاثنين 22-3-2021
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه، والبيع 15.73 جنيه.
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كما سجل اليورو للشراء 18.5575 جنيه، والبيع 18.7187 جنيه.
وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.5975 جنيه ، البيع 21.8081 جنيه.
فيما سجل الدولار الكندى للشراء 12.4701 جنيه، والبيع 12.59 جنيه.
سجل الكرون الدانمركى للشراء 2.4956 جنيه، والبيع 2.5186 جنيه.
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8221 جنيه، والبيع 1.8409 جنيه.
كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8238 جنيه، والبيع 1.8399 جنيه.
وسجل الفرنك السويسرى للشراء 16.792 جنيه، والبيع 16.934 جنيه.
سجل الين اليابانى للشراء 14.346 جنيه، والبيع 14.4937 جنيه.
سجل الدولار الأسترالى للشراء 12.0195 جنيه، والبيع 12.1656 جنيه.