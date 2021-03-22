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اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 22 مارس 2021 بالبنك الأهلي المصري

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:01 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22 مارس 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الاثنين 22-3-2021

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه، والبيع 15.73 جنيه.

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‏كما سجل اليورو للشراء 18.5575 جنيه، والبيع 18.7187 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.5975 جنيه ، البيع 21.8081 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4701 جنيه، والبيع 12.59 جنيه.

‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4956 جنيه، والبيع 2.5186 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8221 جنيه، والبيع 1.8409 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8238 جنيه، والبيع 1.8399 جنيه.
وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.792 جنيه، والبيع 16.934 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.346 جنيه، والبيع 14.4937 جنيه.

سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 12.0195 جنيه، والبيع 12.1656 جنيه.
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