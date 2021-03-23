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برلمان

أشرف حاتم: استجواب وزيرة الصحة داخل البرلمان أمر وارد فى هذه الحالة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:03 ص
الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن تقديم استجواب ضد وزيرة الصحة حال تقصيرها فى اداء عملها أمر وارد.

وأضاف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  لدينا الأدوات الرقابية من استجواب وطلب احاطة واقتراح برغبة ، وهو حق أصيل للنواب وليس لجنة الصحة فقط.

وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن وظيفة لجنة الصحة أنها تنوب عن البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى ، وتساند الحكومة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص وتراقب وزارة الصحة فى تنفيذ برنامجها وتقوم الأداء لو إحتاج إلى التقويم.

واختتم: البرلمان الحالى ممثل للشعب المصرى ويعمل على كل ماهو جيد ومفيد له ، وبالنسبة لقطاع الصحة فإننى لدى أملا ان يجد كل مواطن خدمة صحية عندما يحتاج إليها فى اقرب مكان لمنزله.
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