أشرف حاتم: استجواب وزيرة الصحة داخل البرلمان أمر وارد فى هذه الحالة

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن تقديم استجواب ضد وزيرة الصحة حال تقصيرها فى اداء عملها أمر وارد.





وأضاف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" لدينا الأدوات الرقابية من استجواب وطلب احاطة واقتراح برغبة ، وهو حق أصيل للنواب وليس لجنة الصحة فقط.





وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن وظيفة لجنة الصحة أنها تنوب عن البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى ، وتساند الحكومة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص وتراقب وزارة الصحة فى تنفيذ برنامجها وتقوم الأداء لو إحتاج إلى التقويم.