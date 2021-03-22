في اليوم العالمي للمياه.. برلماني: يجب استخدام الأساليب الحديثة لترشيد الاستهلاك

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يتزامن قدومه في يوم 22 مارس، يجب ان نلفت النظر إلى أن الدولة المصرية أصبحت تعاني في الفترة الأخيرة من مشكلة في المياه.





وأضاف " القطامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان أزمة المياه من الأزمات التي من أنها ان تهدد إستقرار البلاد، وهو ما يتتطلب من الجميع التحرك بشكل عاجل من اجل الحفاظ على المياه، وإستخدام أساليب حديثة غير عشوائية في الإستخدام.





وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، إلى أن الدولة المصرية إتجهت إلى إستخدام الري الحديث في مجال الزراعة، والتقليل من الزراعات الشرهه للمياه، لتقليل كمية المياه المهدرة العمل على الإستغلال الأمثل لموارد المياه.





ويوافق اليوم الاثنين الـ22 من مارس حدثًا سنويًا يركز على أهمية المياه العذبة ويهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل العالمية المتعلقة بالحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة فضلًا عن الدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، وهو اليوم العالمي للمياه، والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 1993.