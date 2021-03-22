أسعار صرف الريال السعودي اليوم في البنوك

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الصرف لـــ"الريال السعودي" خلال منتصف التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22 مارس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك التعمير و الإسكان - بنك كريدي أجريكول - بنك CIB ".
البنك الأهلي المصري
4.1404 جنيه للشراء، وسعر 4.1937 جنيه للبيع.
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