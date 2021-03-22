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اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي اليوم في البنوك

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:31 م
ريال سعودى
ريال سعودى
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الصرف لـــ"الريال السعودي" خلال منتصف التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22 مارس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك التعمير و الإسكان - بنك كريدي أجريكول - بنك CIB ".

‏البنك الأهلي المصري
4.1404 جنيه للشراء، وسعر 4.1937 جنيه للبيع.

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بنك التعمير و الإسكان
4.0701 جنيه للشراء، مقابل 4.2516 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول
4.0862 جنيه للشراء، مقابل 4.1983 جنيه للبيع.

بنك CIB
4.1429 جنيه للشراء، مقابل 4.2021 جنيه للبيع.
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