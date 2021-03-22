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برلمان

عضو مجلس شيوخ : تطوير التعليم الفني أهم أولويات الحكومة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:47 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
عرض النائب أحمد على البدري، وكيل لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وقال وكيل لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشيوخ أن المادة "20 "من الدستور المصري، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس: " و تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها ،وأحوال إيقافها أو إلغاؤها  فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية .وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد .ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى ادخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها أخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تطلب الآمر ذلك.

وقال التقرير البرلماني :أن قضية التعليم القنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات  القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للآهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود ،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية .وأوضح التقرير أن لهذة الآسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني .

ويحتوى مشروع القانون على 21 مادة فى أربعة أبواب .ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.
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