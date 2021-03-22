بدء الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط





أعلن السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن قيام مديرية الصحة والقطاع الوقائي بوضع خطة لمناقشة التحديات وتحديد آليات العمل استعدادا للحملة القومية الثانيه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال والتي ستبدأ بداية من يوم الأحد الموافق 28 مارس الجارى وحتى الاربعاء 31 مارس 2021م في اطار بدء الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .





واشار الى ان الخطة تستهدف تطعيم الاطفال في الفئة العمرية من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات ويتم التطعيم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظه تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة وفرق متحركة من شقة الى شقة والتطعيم للمصريين وغير المصريين.

وأوضح ، ان الخطه تستهدف تطعيم الاطفال المصريين وغير المصريين بطعم شلل الاطفال و ان تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين يهدف الى رفع المناعة المجتمعية ضد شلل الأطفال حيث يجري الاعداد الآن لأعمال الحملة بمعرفة الطب الوقائي والتأكد من جاهزية جميع الأماكن لتنفيذ الحملة وتدريب فرق التمريض والوحدات ومراجعة الخطط مع مشرفي الإدارات الصحية.





وأوضح ان التطعيم آمن وبالمجان كما اكد على ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للاباء والامهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لاطفالنا لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الاطفال .









وناشد وكيل وزارة الصحة ، المواطنين بالتعاون مع الفريق الطبى لضمان وصول الخدمة وتطعيم ذويهم.





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