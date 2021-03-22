العراق.. تحصين العملات الورقية من فيروس كورونا بهذه الطريقة

أعلن البنك المركزي العراقي أنه أضاف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فايروس كورونا والتي سيتم طرحها قريبًا إلى التداول.
ووفقًا لبيان البنك الذي نشرته وكالة رووداو اليوم يتم ذلك بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الاوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الاحد تسجيل 4502 إصابة جديدة و38 وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة في عموم البلاد، و4374 حالة شفاء جديدة لتصل حالات الشفاء الكلية الى 715073 حالة، وسجلت كل محافظات العراق 38 حالة وفاة، ماعدا محافظتي البصرة والأنبار لم تسجل أي حالة، ليصل عدد المتوفين الكلي 14007 وفيات.