العراق.. تحصين العملات الورقية من فيروس كورونا بهذه الطريقة

أعلن البنك المركزي العراقي أنه أضاف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فايروس كورونا والتي سيتم طرحها قريبًا إلى التداول.





ووفقًا لبيان البنك الذي نشرته وكالة رووداو اليوم يتم ذلك بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الاوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة.



