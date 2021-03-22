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"تنمية المشروعات": رصدنا كل المعوقات أمام المرأة خلال أزمة كورونا وتصدينا لها "فيديو"

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:09 م
تنمية المشروعات
تنمية المشروعات
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نورهان رأفت
قالت عزة شلبي، مدير وحدة تمكين المرأة بجهاز تنمية المشروعات، إن الوحدة تبحث دائما عن تكافؤ الفرص بين الجنسين، موضحة أن جميع العملاء سواء من الرجال والنساء لهم نفس الفرصة في تمويل المشروعات.

وأضافت عزة شلبي، خلال لقاءها ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أن الوحدة تعمل على وضع استراتيجية، حتى تطور الجهاز، وتمكن من الحصول على جوائز للمساواة بين الجنسين ، بالبرامج التمويلية.

وأشارت إلى أنه خلال جائحة كورونا عملت الوحدة على تخصيص مشروعات للمرأة ، من خلال بعض القروض، منها "القرض المعبري"، للعبور من الأزمة التي أثرت على التجارة، لتغطية الأجور ومصاريف العمالة.

وتابعت: "تم إجراء استبيان لرصد العوائق التي كانت تواجه المرأة، خلال أزمة كورونا، والعمل على التصدي لها".

وذكرت أن الوجه القبلي يحذى بأكثر نسب التمويلات للسيدات، يليها الوجه البحري، ونسبة قليلة جدًا في الوجه الحدودي، لصعوبة التنقلات والعادات والتقاليد.

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