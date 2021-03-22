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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الإثنين 22-3-2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:01 م
اسماك
اسماك
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور خلال التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

وتراوح سعر اسماك البلطي"1" من 21-23 جنيها للكيلو، والبلطي "2" سجل 19-20 جنيه للكيلو، والبلطي الاسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو، وقشر البياض والبياض الأملس 1 سجل 90-120 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

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كما سجل المكرونة الخليجي 29-35 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-75 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-65 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-120جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 42-48 جنيهًات للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.

فيما سجل المرجان"1" سعر يتراوح بين 28-32 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 40-46 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 30-36 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-120 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 400 -470 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 160 جنيهًا.
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