أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الإثنين 22-3-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور خلال التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22 مارس 2021.





وتراوح سعر اسماك البلطي"1" من 21-23 جنيها للكيلو، والبلطي "2" سجل 19-20 جنيه للكيلو، والبلطي الاسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو، وقشر البياض والبياض الأملس 1 سجل 90-120 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.





اقرأ أيضا:





كما سجل المكرونة الخليجي 29-35 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-75 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-65 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-120جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 42-48 جنيهًات للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.





فيما سجل المرجان"1" سعر يتراوح بين 28-32 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 40-46 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 30-36 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-120 جنيهات للكيلو.



