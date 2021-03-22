هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية









أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، خطورة التدخين المباشر أو السلبي، على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن التدخين يعتبر السبب الرئيسي لكثير من الأمراض الحادة والمزمنة، فعند استنشاقه لفترات طويلة يمكن أن يتداخل مع العمليات البيولوجية الهامة في الجسم، ما يؤثر على عملها بشكل طبيعي، ومن تلك العمليات هي توصيل الدم الغني بالأكسجين إلى القلب وبقية الجسم.





وقال الدكتور وليد الدالى، إنه عند استنشاق الهواء من الجو بشكل طبيعي فإن الرئتين تأخذان الأكسجين منه وتوصله إلى القلب والذي يضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى باقي أعضاء الجسم، أما في حال استنشاق دخان السجائر فإن الدم يوزع هواء ملوث بمواد كيميائية وقد تكون مسرطنة إلى الأعضاء في الجسم مما يؤدي في النهاية إلى حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.





وأضاف الدكتور الدالى، أن النساء فوق سن الـ 35 اللواتي يُدخن ويتناولن حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف عند المدخنين، كما أن التدخين يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من مرتين إلى 4 مرات عن غير المدخنين.





وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن من أشهر الحالات المرضية التي قد تنتج بسبب التدخين والتي قد ينتج عنها حالات أخرى هي مرض تصلب الشرايين والذي يحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين.



