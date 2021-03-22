ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري


أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، خطورة التدخين المباشر أو السلبي، على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن التدخين يعتبر السبب الرئيسي لكثير من الأمراض الحادة والمزمنة، فعند استنشاقه لفترات طويلة يمكن أن يتداخل مع العمليات البيولوجية الهامة في الجسم، ما يؤثر على عملها بشكل طبيعي، ومن تلك العمليات هي توصيل الدم الغني بالأكسجين إلى القلب وبقية الجسم.

وقال الدكتور وليد الدالى، إنه عند استنشاق الهواء من الجو بشكل طبيعي فإن الرئتين تأخذان الأكسجين منه وتوصله إلى القلب والذي يضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى باقي أعضاء الجسم، أما في حال استنشاق دخان السجائر فإن الدم يوزع هواء ملوث بمواد كيميائية وقد تكون مسرطنة إلى الأعضاء في الجسم مما يؤدي في النهاية إلى حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف الدكتور الدالى، أن النساء فوق سن الـ 35 اللواتي يُدخن ويتناولن حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف عند المدخنين، كما أن التدخين يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من مرتين إلى 4 مرات عن غير المدخنين.

وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن من أشهر الحالات المرضية التي قد تنتج بسبب التدخين والتي قد ينتج عنها حالات أخرى هي مرض تصلب الشرايين والذي يحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين.

وأكد وليد الدالى، أن من الأمراض التي يسببها تصلب الشرايين، تمدد الشريان الأورطي وانسداد الشرايين سواء كانت الشريان السباتي أو الشرايين الطرفية مثل شرايين القدم أو الساق ومن أهم اعراض انسداد الشرايين فى القدم العرج وتشنجات مؤلمة في القدم أو الساق وقد تتطلب تلك الحالات علاج انسداد الشرايين بالأساليب العلاجية المختلفة حسب رؤية كل طبيب وذلك قبل حدوث جلطات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

احذر الدهون.. أسباب تمدد الشريان الأورطي

طبيب يكشف علاج الشريان السباتي ونزيف المخ المسبب للموت

الكوليسترول والالتهابات.. أسباب مرض تمدد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية

شهر أمراض الأوعية الدموية والفرق بينها

ترشيحاتنا

الكرملين: بوتين أخذ معه الحقيبة النووية خلال رحلته إلى سيبيريا

بعد توليه رسميا .. أول قرار فنى لـ إيهاب جلال فى الإسماعيلي

وجه جديد في تدريبات الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

مو يقترب من الرحيل.. نجم ريال مدريد بديل محمد صلاح فى ليفربول

مفيدة شيحة لجمهورها : حد يقترح على منة بنتي هدية تجيبهالي

الصحة: التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير اللقاحات استعدادًا لموسم الحج ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات الفا روميو جوليا 2021 في مصر .. صور

أضرار الليمون للرجال .. كوارث متعددة عند تناوله بهذه الطرق

شيفروليه تقرر رفع اسعار كابتيفا 2021 CHEVROLET CAPTIVA في مصر .. صور