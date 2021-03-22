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أخبار البلد

الزراعة: تحصين 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:09 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، تقريرا من د.عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، عن ختام اعمال الحملة القومية الاولى لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وكذلك مرض حمى الوادي المتصدع يفيد بانتهاء اعمال الحملة القومية وبتحصين 3 ملايين و26 ألفا و635 جرعة ضد مرض الحمى القلاعية و2 مليون و886 ألفا و888 ضد مرض حمى الوادي المتصدع .

وأشاد الوزير، بالجهود التي يبذلها الأطباء البيطريون من أجل تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة ومواصلة العمل رغم ظروف فيروس كورونا .

وقال القصير ، إن هدف الحملة القومية الاولى لعام 2021  هو الحفاظ على مستوى المناعات العالية لدى الماشية للسيطرة على المرض بأنواعه للعام الثاني واحتواء العترات المتحورة من هذا المرض. 

ومن ناحية اشاد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتجاوب السادة المربيين وتقديم حيواناتهم للجان التحصين البيطرية الثابتة والمتحركة من بيت لبيت بكافة القرى والمحافظات الأمر الذي ادى الى السيطرة على مرض الحمى القلاعية هذا الشتاء موسم نشاط وانتشار الفيروس ومنع ظهور أي بؤر لمرض حمى الوادي المتصدع.

من ناحيته قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة قامت بإعطاء أكثر من 6 مليون جرعة لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اشترك في الحملة كل الأطباء البيطريين بمديريات الطب البيطري بجميع المحافظات وبتعاون السادة المحافظين و كافة اجهزة الدولة بكل المحافظات ، واستمرت لمدة شهر ونصف بدلا من شهر بناء على توجيهات وزير الزراعة كما ان الهيئة تستعد لاطلاق الحملة تحصين ضد مرض الجلد العقدى فى الابقار و مرض جدرى الاغنام خلال شهر أبريل القادم.
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