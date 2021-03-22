الزراعة: تحصين 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، تقريرا من د.عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، عن ختام اعمال الحملة القومية الاولى لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وكذلك مرض حمى الوادي المتصدع يفيد بانتهاء اعمال الحملة القومية وبتحصين 3 ملايين و26 ألفا و635 جرعة ضد مرض الحمى القلاعية و2 مليون و886 ألفا و888 ضد مرض حمى الوادي المتصدع .





وأشاد الوزير، بالجهود التي يبذلها الأطباء البيطريون من أجل تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة ومواصلة العمل رغم ظروف فيروس كورونا .





وقال القصير ، إن هدف الحملة القومية الاولى لعام 2021 هو الحفاظ على مستوى المناعات العالية لدى الماشية للسيطرة على المرض بأنواعه للعام الثاني واحتواء العترات المتحورة من هذا المرض.





ومن ناحية اشاد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتجاوب السادة المربيين وتقديم حيواناتهم للجان التحصين البيطرية الثابتة والمتحركة من بيت لبيت بكافة القرى والمحافظات الأمر الذي ادى الى السيطرة على مرض الحمى القلاعية هذا الشتاء موسم نشاط وانتشار الفيروس ومنع ظهور أي بؤر لمرض حمى الوادي المتصدع.



