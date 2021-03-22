خلال شهر.. 3101 جلسة غسيل كلوي بمستشفى 30 يونيو الدولي في الإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء 3101 جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكلوي، في مستشفى 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بمحافظة الإسماعيلية، خلال شهر، مضيفًا أنه أجرى 8 عمليات تفتيت حصوات الكلى باستخدام (الأشعة التصادمية) دون اللجوء للتدخل الجراحي، حيث تعتبر هذه التقنية من أحدث التقنيات العالمية المتقدمة في هذا المجال.





وأوضح السبكي في بيان، الاثنين، أن مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي في محافظة الإسماعيلية، يعد أكبر مركز للغسيل في مصر والشرق الأوسط، ويضم المركز 8 غرف داخلية و3 غرف للعمليات و8 أسرة للعناية المركزة، ويحتوي على 12 عيادة متخصصة في جراحة الكلي والمسالك البولية داخل المركز وتجهيزها بأحدث الأجهزة، ويضم المركز 108 أجهزة للغسيل الكلوي من أحدث أنواع الأجهزة العالمية.



