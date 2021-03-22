شاهد .. ريا أبي راشد تكشف عن وجه ابنتها لأول مرة





وظهرت ريا ابي راشد في الصورة برفقة ابنتها وهي صغير، وعلقت علي الصورة قائله : " لا شيء يقارن بالحب الذي أحمله لها .. يوم أمهات سعيد # لكل الأمهات الرائعات في العالم وفكرة محبة لأمهاتنا خاصة أولئك الذين تركونا مبكرًا " .





وتقوم ريا منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.























كشفت الاعلامية ريا ابي راشد عن وجه ابنتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .