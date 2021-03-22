تحذير للسائقين من الطقس السيئ





تشهد محافظة شمال سيناء، حاليا هبوب رياح خفيفة مثيرة للأتربة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة .





وتعرضت مدينة وقري بئر العبد، غرب العريش لهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، دون وقوع أية خسائر حتي اللحظة.،مما أدي إلي تراكم الرمال في بعض المناطق علي الطريق الدولي العريش /القنطرة شرق .



وحذرت مجالس المدن في مركزي الحسنة ونخل من سرعة السيارات علي الطرق أثناء السفر تحسبا لوجود كثبان رمليه الأقسام لوقوع حوادث.



كما شهدت منطقة الحسنة مساء أمس هبوب عاصفة شديدة مساء أمس ورياح محملة بالاتربه والرمال أدت الي سقوط (٧) أعمده كهرباء جهد متوسط بمدخل مدينة الحسنه،حيث تسببت في إنقطاع تام للكهرباء، وجاري العمل علي توصيل الاسلاك وإعادة التيار الكهربائي مرة اخري .

كما هطلت امطار خفيفه علي عدة مناطق في الساعات الاولي من صباح اليوم ولكنها غير مؤثره.



أكدت المصادر على استمرار التنسيق على مستوي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية لمتابعة الظروف الجوية، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.







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