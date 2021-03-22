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أخبار العالم

بعد كورونا.. روسيا تواجه مرضا جديدا

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:51 م
علم روسيا
علم روسيا
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قسم الخارجي
حذر الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، من أن بلاده قد تواجه ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بمرض السل بسبب فيروس كورونا. 

وقال مياسنيكوف في مقابلة مع وكالة "يورا نيوز" الروسية: "السل لم يذهب إلى أي مكان.. هناك موجة تنتظرنا مع انخفاض في العناية الطبية بسبب كورونا.. وهذا  أكيد 100%".

وأضاف: "نحن لسنا في أفضل وضع.. الوضع في روسيا أسوأ بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية وأمريكا. لدينا 60 إلى 100 حالة لكل 100 ألف من السكان، بينما في العديد من البلدان هناك نحو 10".

وأشار الطبيب إلى أن الوضع يتطور ليس فقط مع مرض السل، ولكن أيضا مع أمراض أخرى، على وجه الخصوص، مع الأورام.

وأوضح أن مكافحة مرض السل معقدة بسبب أن الأدوية لا يمكن أن تساعد دائما في مكافحته.

ومن جانبها قالت اختصاصية طب الأمراض، ناتاليا سكريننيك: "الوضع خطير. إذا انخفض معدل اكتشاف المرضى، فسيتم اكتشافهم لاحقًا، في وقت متأخر. حتى يتم العثور عليهم، سوف ينقلون العدوى للآخرين. من المعروف أيضا أن كوفيد له تأثيرات على الرئتين".
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