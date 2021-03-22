بمليون و٦٨٠ الف جنيه .. ضبط ٣ أشخاص بحوزتهم 240 طربة حشيش بالشرقية









واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.





رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية قيام (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال إستقلالهم سيارتين.. وبحوزتهم (240 طربة من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام– 3 هواتف محمول – مبلغ مالى).





بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



