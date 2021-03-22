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حوادث

فى اليوم العالمي للمياه .. حكم نهائى يؤيد الحكومة بتحديد مناطق الغمر لزراعة الأرز

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:23 م
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية
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محمد زهير
حصل  عادل خليل المحامى على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على حكم تأييد قرار تحديد مناطق الغمر بالمياه التي يصرح فيها بزراعة الأرز فى أرض زراعية يمتلكها المواطن عبد المؤمن محمد شبل بعزبة كاميلا التابعة لقرية زهور الأمراء مركز الدلنجات بالبحيرة .

جاء ذلك فى الدعوى رقم 8568 لسنة 9 ق التى اقامها عادل خليل المحامى على الحكم الصادر الصادر بجلسة 24 نوفمبر 2014 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور  محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الحكومة المصرية بتحديد مناطق الغمر بالمياه التي يصرح فيها بزراعة الأرز فى أرض زراعية يمتلكها المواطن عبد المؤمن محمد شبل بعزبة كاميلا التابعة لقرية زهور الأمراء مركز الدلنجات بالبحيرة .

تأتى أهمية هذا الحكم فى وقت يحتفل فيه العالم اليوم الأثنين باليوم العالمي للمياه بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 193/47 في الأول من ديسمبر 1992باعتبار يوم 22 مارس من كل عام اليوم الدولي للمياه لتفعيل أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة , ويهدف اليوم العالمي للمياه إلى رفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه العذبة باعتبارها اللبنة الأساسية للحياة ، ولإلهام الآخرين بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالحفاظ العادل عليها .
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