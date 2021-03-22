الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور

شهدت منطقة السيدة زينب اقبالا كبيرة من المواطنين علي شراء فوانيس رمضان استعدادا لشهر رمضان .





ورصدت عدسة صدي البلد احدث اشكال الفوانيس ، ومدي اقبال المواطنين علي شراء الفوانين بمنطقه السيدة زينب .





وتعد منطقة السيدة زينب من أقدم وأشهر الأماكن للبيع فوانيس رمضان، لكن مع أزمة فيروس كورونا، انتابتها حالة من الكساد والركود، بسبب ضعف إقبال المواطنين عليها، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة بل العالم من انتشار فيروس كورونا، فلم يصبح فانوس رمضان من أولويات المواطنين هذا العام مثل باقى السلع الرمضانية.



