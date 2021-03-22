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فن

الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:29 م
صدى البلد
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منار نور _عمرو سيد
شهدت منطقة السيدة زينب اقبالا كبيرة من المواطنين علي شراء فوانيس رمضان استعدادا لشهر رمضان . 

ورصدت عدسة صدي البلد احدث اشكال الفوانيس ، ومدي اقبال المواطنين علي شراء الفوانين بمنطقه السيدة زينب . 

وتعد منطقة السيدة زينب من أقدم وأشهر الأماكن للبيع فوانيس رمضان، لكن مع أزمة فيروس كورونا، انتابتها حالة من الكساد والركود، بسبب ضعف إقبال المواطنين عليها، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة بل العالم من انتشار فيروس كورونا، فلم يصبح فانوس رمضان من أولويات المواطنين هذا العام مثل باقى السلع الرمضانية.

من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطن واحد مصاب قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
الفوانيس تزين شوارع السيدة زينب .. صور
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