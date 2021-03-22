مرشح تحت السن: المادة ٢٩ تؤكد قانونية عقد عمومية الصحفيين خارج المبنى

قال المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين بـ انتخابات التجديد النصفي "تحت السن"، الكاتب الصحفي محمد منير، إن المادة 29 من قانون النقابة تؤكد على مواجهة الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب انتشار واستحداث سلالة جديدة من فيروس كورونا وخشية تفشي الوباء .





وتابع "منير" في تصريحات "صدى البلد"، قائلا: "من هذا المنطلق تحرص الجماعة الصحفية على استخدام الحق القانوني في مواجهة هذه الجائحة للعبور بسلام من هذه الأزمة والمضي قدما نحو انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين كحق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية في اختيار أعضائها في انتخابات حرة والتعايش مع كافة الأوضاع والمتغيرات التي يواجهها العالم".





وكان قد عرض نقيب الصحفيين ضياء رشوان مساء الأحد مشروع قرار بالتمرير على أعضاء مجلس النقابة، يتعلق بمكان انعقاد الجمعية العمومية القادمة يوم 2 أبريل القادم، وقد تمت الموافقة على القرار.





وفيما يلي نص القرار:





"اتخذ مجلس النقابة بالتمرير مساء الأحد 21 مارس 2021 القرار التالي:





بناء على الخطاب المرسل لنقيب الصحفيين من الزميل خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، والذي يقترح فيه عقد الجمعية وإجراء الانتخابات بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة بساحة فضاء تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باستضافة الجمعية العمومية والانتخابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحصوله على الموافقة المبدئية من نقيب المعلمين، وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة يوم الجمعة 2 أبريل 2021".



