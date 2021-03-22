بشير العدل: انعقاد انتخابات الصحفيين خارج المبنى قانوني نظرا لظروف كورونا

أكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين خارج مبنى النقابة، لا يشوبه عوار قانوني، وأنه لا يفتح الباب أمام حديث عن طعون فى صحتها.





وأوضح "العدل" في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، والتي تجري على موقع النقيب، و6 من أعضاء المجلس، تتم في ظروف استثنائية، وهي انتشار جائحة كورونا، وما يترتب عليها من آثار سلبية تحول دون إتمام الانتخابات بمقر النقابة، وهو أمر استثنائي، يطلب إجراء استثنائيا، وهو ما انتهى إليه مجلس النقابة في قراره أمس بناء على توصية اللجنة المشرفة على الانتخابات بعقدها في مكان مفتوح وهو حديقة نادى المعلمين.





وأشار "العدل" إلى أن قانون النقابة رقم 76 لسنة 1960، والمعمول به حاليا، وفى المادة 29 منه، أشارت إلى جواز اللجوء إلى ظروف غير عادية في الحالات الاستثنائية، فضلا عن أنه ووفقا للقواعد القانونية، أنه يجوز اللجوء إلى مواءمات قانونية، حيال انتشار الأوبئة.





ولفت "العدل" إلى أن انتخابات النقابة خارج المقر ليس مدعاة قوية للطعن في قانونيتها، ودلل على ذلك بانتخابات النقابة الفرعية التي تجرى في الإسكندرية ويتم التعامل معها، بنفس الإجراءات التي تتم في النقابة العامة، وهو أمر لا يعرض الانتخابات لشبهة عدم قانونية.



