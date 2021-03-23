برلماني: جهود السيسي في دعم الفئات المهمشة غير مسبوقة

وجه النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بما صدر من تكليفات رئاسية أثناء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، من اجل دعم وتمكين المرأة.





وأشار "خليل" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتمكين المرأة الصادرة منذ توليه رئاسة البلاد، تعتبر حلقة ضمن سلسة الإنتصارات المتتالية للمرأة، بعد سنوات طويلة عانت فيها من التهميش.





واكد عضو البرلمان، أن الرئيس السيسي أصبح يمثل رمزا للعطاء بالنسبة لكل الأجيال، حيث ان جهوده لدعم الفئات المهمشة والبسيطة غير مسبوقة، مشيرا إلى سعيه الدائم في التواصل معهم والاستماع إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها وحلها بشكل سريع .





وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته البالغة وفخره الشديد باحتفالية المرأة المصرية، موجهًا تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة، مؤكدا أن المرأة المصرية ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، وأنها السند والأمل في كل أزمة ألمت بالدولة المصرية.





ومازح الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدات خلال الاحتفال السنوى بالمرأة المصرية ، قائلًا: "هيبقى فى مشكلة كبيرة جدًا مع الرجالة"، وذلك بعدما طالب جميع الحضور في احتفالية المرأة المصرية بالوقوف دقيقة تحية للمرأة المصرية.





وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعبر عن سعادته البالغة وفخره الشديد وهو يشهد الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية، كما أنه يوجه تحية فخر للمرأة المصرية العظيمة وتقدير واعتزاز، حيث انها ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، منوها إلى أنها السند والأمل في تجاوز كل أزمة واجهتها الدولة المصرية.