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أخبار العالم

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تؤيد اقتراح الرئيس الروسي بشأن إجراء حوار مع الرئيس بايدن

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الأمريكي لم يؤيد اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء حوار مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في صورة مؤتمر مفتوح عبر الفيديو لمناقشة المشاكل الثنائية. 
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، نُشر على موقعها الإليكتروني، " للأسف، لم يؤيد الجانب الأمريكي اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 19 أو 22 مارس الجاري في شكل مؤتمر مفتوح بالفيديو لمناقشة المشاكل الثنائية المتراكمة وعدد من الموضوعات ومنها الاستقرار الاستراتيجي". 
وأضاف البيان:" أن فرصة أخرى لإيجاد مخرج من المأزق في العلاقات الروسية الأمريكية قد ضاعت أيضا هذه المرة، والمسؤولية عن ذلك تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية قد أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، واصفا إياه بـ " القاتل". 
وردا على ذلك، قال الرئيس الروسي : "على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا".
يُذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أعلنت أن الرئيس الأمريكي لن يتراجع عن تصريحاته في حق الرئيس الروسي سواء في الاتصالات المباشرة أو في التقييمات العامة.

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