تصل إلى فقدان السمع .. 3 أعراض جديدة لفيروس كورونا تثير الجدل

أصيب العالم بحالة من الرعب منذ مطلع 2020، بعد تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم ولم تتمكن أي دولة التصدي له و فتك بحياة الملايين ، و لم يتوقف حتى الآن بل أصبح أشرس و اكثر خطورة رغم الوعي الذي اصبح المواطنون بتمتعون به .





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الشفاء من كورونا و سلبية تحاليل المصاب ليست دليلا على تعافيه بنسبة 100% ، بل أثبتت دراسات جديدة أنه قد يؤثر على الأشخاص بإصابتهم ب 3 أعراض جديدة لن ينجو منهم المصابين به .





وأوضح الأطباء، أن الأعراض التي اكتشفوا أنها تستمر مع المرضى بشكل متفاوت عقب الإصابة و الشفاء من كورونا هي ، الدوار، طنين الأذن ، و تصل إلى فقدان السمع .



وأشارت الصحيفة، إلى ان تلك الدراسة مازالت قيد الإختبار و الفحص، و لكن تلك النتائج الأولية ليست إيجابية على الإطلاق، فإن الفيروس اللعين سيسبب مشاكل أكبر حتى إن شفي منه المرضى .