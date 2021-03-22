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فائزة بجائزة الأم المثالية : ابني حط تاج على رأسي وكرمني باستشهاده.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
علقت آمال محمد عبدالعزيز، الفائزة بجائزة الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة، على تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس خلال احتفالية الام المثالية، قائلة: "الرئيس السيسي عمره ما بينسى ولاده والقوات المسلحة هي اللي اختارتني وأنا مرشحتش نفسي"، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة على ترشيحها لهذه الجائزة.

وأضافت آمال ، خلال حديثها برنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر، وزارة التضامن طلبت من القوات المسلحة ترشيح أم شهيد وكان الترشيح عليا وفضل ونعمه عليا ولما بيوعدوا بيوفوا ودائمًا في عزة وفخر"، متابعة "شرف ليا أكون أم مثالية لأم شهيد، لأن أحمد أبني قام بعمل بطولي رائع يتحاكى به".

وأضافت: " ابني كان واقف في الخدمة بتاعته ودخل عليه 5 تكفيريين يرتدون أحزمة ناسفة وملابس الجيش وبفطانته رأى أحدهم يرتدي صندل، وهو في الليلة دي أنقذ هيبة الجيش المصري كله وكتيبة كان فيها لا يقل عن 2000 مجند وتعامل مع التكفيريين وعقب القضاء عليهم نال الشهادة بأحد الشظايا من الحزام الناسف".

وأكملت والدة شهيد القوات المسلحة، حديثها قائلة " الشهادة فخر ليا وأبني أحمد حط وسام على صدره وتاج على راسي وبفخر أني أم الشهيد وأم البطل اللي رفع اسمي أني أكون الأم الوحيدة في بلدي أني أكون أم الشهيد، اللي استشهد منذ3 سنوات، وبعيش وأنا في عزة وفخر وشرف أن ابني اداني الشرف دا".
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