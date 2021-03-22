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توك شو

مديحة حمدي: القدر اختارني لأداء أدوار لم تكن مكتوبة لي

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:24 م
الفنانة مديحة حمدى
الفنانة مديحة حمدى
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة مديحة حمدى، إن هناك الكثير من الأعمال التى شاركت فيها لم تكن مكتوبة لها في البداية، ولكن القدر كان يختارها لأداء تلك الشخصيات بعد اعتذار الفنانات المختارات عن أداء الدور.

وأضافت الفنانة مديحة حمدى، خلال حوارها ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد، أنها قامت بعديد من الأعمال البطولية التى كانت تعتبر حلما فى يومًا ما لها ، لافتة إلى أن شاركت فى مسلسل ألف ليلة وليلة لأكثر من موسم.

وتابعت أنها قامت بالمشاركة فيما يقرب من 10 أفلام ولكنها لم تكتمل، لذلك لا تستطبع القول أنها نجمة سينمائية ولكنه القدر، موضحة أنها توجهت إلى المسرح  وكانت تقاليده صرمة جدًا فى مواعيده، كما أنها تعلمت اللغه العربية من أجل المسرح.
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