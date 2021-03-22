مديحة حمدي: القدر اختارني لأداء أدوار لم تكن مكتوبة لي

قالت الفنانة مديحة حمدى، إن هناك الكثير من الأعمال التى شاركت فيها لم تكن مكتوبة لها في البداية، ولكن القدر كان يختارها لأداء تلك الشخصيات بعد اعتذار الفنانات المختارات عن أداء الدور.





وأضافت الفنانة مديحة حمدى، خلال حوارها ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد، أنها قامت بعديد من الأعمال البطولية التى كانت تعتبر حلما فى يومًا ما لها ، لافتة إلى أن شاركت فى مسلسل ألف ليلة وليلة لأكثر من موسم.



