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وزيرة الصحة تعلن بشرى سارة عن تصنيع لقاح كورونا في مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:04 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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نورهان رأفت
عقدت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، مؤتمرا صحفيا بمشاركة السفير الصيني بالقاهرة ، للحديث عن أخر مستجدات شحنات اللقاح الصيني ، وأستعدادت الوزراة للموجة الثالثة لكورونا .


قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم يتم الاحتفال بتلقى مصر شحنة من 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، مشيرة إلى أنها من اللقاحات التى أثبتت أمانها وفعاليتها، حيث أنها من أقوى اللقاحات التى تم إستحداثها لجائحة كورونا.

وأضافت أننا نسعى جاهدين لتغطية احتياجاتنا ، لذلك ناقشنا مع سفير الصين الشقيقة عمل تصنيع مشترك فى مصر من خلال مصانع فاكسيرا .

وأشارت إلى أننا وصلنا لمراحل متقدمة من التفاوض  ، وطلبنا دعم الحكومة الصينية لمزيد من التفاوض فى سعر التصنيع و نتوقع توقيع هذه الاتفاقية خلال هذا الشهر  .

وأكدت أن العلاقة بين مصر والجهات الصحية سواء منظمة الصحة العالمية أو التحالف الدولى تشهد نجاحات كبيرة، مضيفة أن الجرعات التى وصلت إلى مصر حتى الأن ستساهم في تغطية احتياجات لأطقم الطبية بنسبة كبيرة.

وأشارت إلى أنه تم التوسع  هذا الأسبوع فى لقاح المواطنين، قائلة: "خلال أسبوع ممكن نغطى ربع مليون مواطن من كبار السن والأمراض المزمنة".
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