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محافظات

شاهد.. افتتاح البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات في الأقصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:23 م
صدى البلد
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شمس يونس
شارك محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، في فاعليات مسابقة البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات التي أقيمت بالأقصر، بحضور اللواء دكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر.

وتضم البطولة 12 دولة عربية وإفريقية بمجموعة 150 فريقا يمثلون 60 جامعة، ومن ابرز الدول المشاركة مصر والكويت والأردن وسوريا وتونس ولبنان وغيرها من البلاد الافريقية والعربية. 

ومن المقرر أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات، والتي تستضيفها هذا العام العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، يمثلون 2300 جامعة من مختلف أنحاء العالم.

وخلال البطولة تم تقسيم الطلبة إلى ثلاثة فرق "الأحمر والأزرق والأصفر" ، وفى بداية البطولة قام الضيوف بتفقد الطلبة وسط حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.  

شارك في حضور الفاعليات كلا من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور أسامة إسماعيل مستشار الأكاديمية، والدكتور طارق بركات مستشار الأكاديمية بفرع الأكاديمية بسوريا، وطارق فهيم مدير شركةendure  ، واحمد مكى عضو منتدب شركة بيينا، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بجنوب الوادي.
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