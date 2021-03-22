نشرة أخبار العالم| الكويت تلغي إقامة 200 ألف وافد خلال عام.. والسودان يوجه رسالة عاجلة إلى إثيوبيا حول سد النهضة.. و أسترازينيكا تكشف نسبة فعالية لقاحها ضد كورونا

أغلبهم مصريون.. الكويت تلغي إقامة 200 ألف وافد خلال عام

السودان يوجه رسالة عاجلة إلى إثيوبيا حول سد النهضة

الأول منذ 9 سنوات .. مؤتمر لقوى سياسية معارضة في دمشق

بشرى جديدة.. لقاح أسترازينيكا فعال بنسبة 100٪ للوقاية من الأمراض الخطيرة

الحريري يواجه عقبات جديدة بشأن تشكيل حكومة لبنان









شهدت الساحة العالمية العديد من الموضوعات الهامة علي الصعيد الدولي والإقليمي وتصدر ذلك:









السودان يوجه رسالة عاجلة إلى إثيوبيا حول سد النهضة





دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الاثنين، إثيوبيا إلى القبول بالوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة.





وقال عباس في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": "ندعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول المعنية بملف سد النهضة".





وأضاف: "نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات".





يأتي ذلك بعدما رفضت إثيوبيا طلب مصر والسودان بتشكيل لجنة وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة بمشاركة الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.









أغلبهم مصريين.. الكويت تلغي إقامة 200 ألف وافد خلال عام





كشف صحيفة "القبس" الكويتية نقلًا عن مصدر أمني، أن أعداد إقامات الوافدين التي انتهت بسبب جائحة كورونا، لوجودهم خارج البلاد، خلال عام بلغت حوالي 200 ألف إقامة، يمثلون نحو 20 جنسية مختلفة حول العالم.





ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "إن هذه الإحصائية تشمل الفترة من 10 مارس 2020، حتى 15 مارس الجاري 2021"، مشيرًا إلى أن أبناء الجالية المصرية في صدارة الوافدين الذين سقطت إقاماتهم، يليهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية الهندية، ومن ثم أبناء الجالية السريلانكية.





وأضاف المصدر أن الوافدين الموجودين خارج البلاد وإقاماتهم صالحة عليهم العمل على تجديدها قبل انتهائها حتى يتمكنوا من دخول البلاد عند فتح المطار أمامهم، لافتًا إلى أن العمل بالقرار الخاص بسقوط إقامة الوافد عند تجاوزه مدة الأشهر الستة لا يزال متوقفًا، ولن يعمل به خلال الفترة الحالية نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع.





وأوضح المصدر أن الوافدين الذين انتهت إقاماتهم لن يستطيعوا دخول البلاد إلا من خلال حصول كفلائهم على سمات دخول جديدة لهم من قبل اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا فقط، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنع منح سمات الدخول بجميع أنواعها لجميع الجنسيات لا يزال ساريًا.









الحريري يواجه عقبات جديدة بشأن تشكيل حكومة لبنان





قالت مصادر لبنانية مطلعة، إن رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، بات مطوقًا من أكثر من جهة، بعدما أصبح مطلوبًا منه أن يسمي وزيري "حزب الله" بموافقة الحزب، كما طالبه رئيس الجمهورية ميشال عون في لقاء الخميس الماضي.





وحسب ما قالته المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، يرغب عون من الحريري، أن يقدم له اليوم تشكيلة كاملة، تجمع طريقة توزيع الحقائب وأسماء الوزراء من مختلف الطوائف، بما فيها الموافقات المناسبة التي تسمح بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة.

وبِشأن إصرار عون على الاحتفاظ بالثلث المعطل على قاعدة (5 +1+1) ونيله حقيبة وزارة العدل واختيار وزير الداخلية، أشارت المصادر إلى أن الحريري أمامه عقبة جديدة تتمثل بخسارته بعد ظهر السبت الماضي حليفًا اساسيًا هو جنبلاط، الذي «سحب نفسه» من المواجهة التي كانت قائمة "إن كان له اي دور فيها"، وأخبر رئيس الجمهورية ببساطة، أنّه يشجع على التسوية التي تنهي النقاش حول كون الحكومة من 18 وزيرًا او 20 او 22 وربما 24 وزيرًا، وان كان هو سببًا في هذه المواجهة، فهو يعلن انسحابه منها، لأنّ البلاد باتت لا تتحمّل مثل هذا النقاش.









استرازينيكا تكشف نسبة فعالية لقاحها ضد كورونا





قالت شركة أسترازنيكا التي صنعت لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، يحمل اسمها، إنه فعّال بنسبة تصل إلى 79% ضد الإصابة المصحوبة بالأعراض.





وأضافت الشركة في بيان، الاثنين، أن لقاحها فعّال ضد الحالات الشديدة وتلك التي تحتاج علاجا في المستشفى بنسبة 100%. واستندت أسترازينكا في الأرقام التي ساقتها إلى تجارب سريرية واسعة شملت 32 ألف شخص في الولايات المتحدة وبيرو وتشيلي.





ومن شأن هذه النتائج أن تعزز الثقة أكثر في اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد، وتبدد المخاوف والاتهامات التي طالته في الأسابيع الأخيرة.









الأول منذ 9 سنوات .. مؤتمر لقوى سياسية معارضة في دمشق





بدأ عدد من القوى السياسية السورية المعارضة تحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو 9 سنوات في العاصمة دمشق لتأسيس "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، يوم 27 من مارس الجاري.





وحول المؤتمر الذي من المقرر أن ينطلق في 27 من الشهر الجاري، يقول الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أحمد العسراوي لشبكة "روسيا اليوم" إن المؤتمر التأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.



