تشريعية الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المرأة "خطوة جديدة" في تاريخ مصر

قال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الدكتور ياسر الهضيبي إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المرأة في موقعها الذي تستحقه، فقد كانت توجيهاته بالأمس بشأن المرأة خطوة جديدة في تاريخ مصر".





وأضاف الهضيبي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الاثنين/ - أن "توجيهات الرئيس السيسي بالأمس للحكومة بتوسيع مشاركة المرأة المصرية في العمل التنفيذي والجهات الأخرى رسالة تاريخية جديدة بأن مصر تحترم المرأة ودورها الريادي والمجتمعي.. فالمرأة المصرية ومنذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد الأمور وهي تسير في الاتجاه الصحيح في العمل الحكومي والسياسي".





وأكد أن حرص الرئيس السيسي على إرساء هذه المبادئ يؤكد إيمانه بدور المرأة المصرية، منوها بأن القيادة المصرية الحكيمة أصبحت نموذجا يحتذى به في شأن تعامل الدول والحكومات مع المرأة، كما أكد أن تمثيل المرأة في البرلمان يدعم أسس الدستور وحقوق الإنسان.





وأشار الهضيبي إلى أن مصر تعد من أوائل دول العالم وعبر تاريخها الماضي والمعاصر، وخصوصا في عهد الرئيس السيسي، التي دعمت المرأة ووضعتها في أرفع المناصب القيادية والتفيذية، مشددا على أن ذلك يعد رسالة إلى من يتحدث عن حقوق الإنسان.





وأشاد بدور مجلس الشيوخ خلال المرحلة الراهنة، مبينا أن التنسيق والتعاون مع الغرفة الثانية "مجلس النواب" ظهر واضحا من أول يوم، وذلك عبر إحالة مشروعات القوانين من النواب إلى الشيوخ.. متابعا أن "هذا التعاون والتنسيق سيعمل على إرساء أركان الدولة وبداية عهد جديد للحياة النيابية في مصر، كما سيكون لمجلس الشيوخ دور مهم وبارز في الحياة التشريعية، لما تشمله اختصاصاته من مجالات عديدة".





وكان الرئيس السيسى قد كلف، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 أمس /الأحد/، أجهزة الدولة بإصدار مجموعة من التشريعات لحماية المرأة، حيث طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، والنص صراحة على السن القانونى للزواج، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المرأة في المواصلات العامة.