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رياضة

مصر المقاصة يعلن الأقرب لخلافة إيهاب جلال عقب رحيله لـ الإسماعيلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لـ مصر المقاصة ، عن الاقرب لخلافة ايهاب جلال مدرب الفريق السابق عقب رحيله لقيادة فريق الاسماعيلي .

وأكد بكري سليم، في تصريحات لبرنامج " اللعبه الحلوه "، أن ضياء السيد المدير الفني للمنتخب السابق،  واسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، هم الاقرب لخلافة ايهاب جلال، مشددا أن هناك مفاوضات مع الثنائي لاختيار احدهما. 

وأضاف ان هناك لجنة متخصصة تم اعدادها لاختيار المدير الفني الجديد.

وأضاف بكري سليم، أن مصر المقاصة فضل مساندة فريق الاسماعيلي عقب تدهور نتائجه في الدوري المصري مشددا انه لم يكن هناك اي تحايل على لوائح اتحاد الكرة حيث لم يحصل الناد على قيمة الشرط الجزائي من الاسماعيلي. 

وأكمل ان ايهاب جلال، مدرب مميز وقادر على تحسين نتائج الاسماعيلي، مشيرا الي انه يرفض مقولة ان ايهاب جلال لا ينجح مع الاندية الشعبية.

وأضاف ان ايهاب جلال واجه سوء توفيق في الزمالك والمصري، بالاضافة لغيابه عن فترة اعداد الفريقين قبل قيادتهما.
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