محافظ قنا يشهد احتفال يوم الشهيد والمحارب القديم .. ويكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا واللواء باسم عزت، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء بالتنسيق مع محافظة قنا لتكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا و حازم عمر نائب محافظ قنا، والعميد أحمد عوض، المستشار العسكرى للمحافظة والعميد أحمد مصطفى، مدير منطقة تجنيد قنا والعقيد محمود ياسين، مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا، والدكتور عبدالفتاح ترك، عميد المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بقنا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذيه واعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأسر الشهداء.

تضمنت فعاليات الاحتفال إلقاء كلمة من قِبل مدير منطقة وعظ قنا حول منزلة الشهيد ومكانته عند المولي عز وجل، أعقب ذلك عرضا لفيلم تسجيلي بعنوان "نداء الواجب" تضمن عدد من بطولات ابناء القوات المسلحة وعقب ذلك تبادل محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء ورئيس جامعة جنوب الوادى و مدير أمن قنا الدروع، ثم تكريم المصابين وأسر الشهداء.

أكد محافظ قنا، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية على مر العصور قدمت و مازالت تقدم أبطالا ونماذجا مضيئة نستلهم منها روح التضحية والوفاء ويزداد فخرنا عاما بعد الآخر بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة والشرطة لما قدموه على حدود الوطن وفي الداخل وفي أوقات السلم ولحظات الحرب في سبيل الحفاظالمسلحة.

يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩.





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