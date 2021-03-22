صناعة الأطعمة .. احتجاجات بأسبانيا ضد قسوة الإنسان على الحيوان .. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها احتجاج مجموعة من النشطاء في مجال حماية الحيوان السبت، ضد قسوة صناعة الطعام على الحيوانات.





وتظاهر نحو عشرة متظاهرين عراة وضعوا أنفسهم داخل مغلفات خاصة باللحوم في إشارة إلى تجارة لحوم الحيوانات، في شارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة، معربين عن رفضهم للقسوة على الحيوانات وللترويج للنباتية كأسلوب حياة.





الاحتجاج نظمته منصة إنيما ناتوراليس Anima Naturalis، المنصة المدنية النباتية الإسبانية التي غالبًا ما تنظم احتجاجات للتوعية بحقوق الحيوان في مدن مختلفة على مستوى البلاد وأمريكا اللاتينية.



