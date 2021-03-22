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صناعة الأطعمة .. احتجاجات بأسبانيا ضد قسوة الإنسان على الحيوان .. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها احتجاج مجموعة من النشطاء في مجال حماية الحيوان السبت، ضد قسوة صناعة الطعام على الحيوانات. 

وتظاهر نحو عشرة متظاهرين عراة وضعوا أنفسهم داخل مغلفات خاصة باللحوم في إشارة إلى تجارة لحوم الحيوانات، في شارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة، معربين عن رفضهم للقسوة على الحيوانات وللترويج للنباتية كأسلوب حياة.

الاحتجاج نظمته منصة إنيما ناتوراليس Anima Naturalis، المنصة المدنية النباتية الإسبانية التي غالبًا ما تنظم احتجاجات للتوعية بحقوق الحيوان في مدن مختلفة على مستوى البلاد وأمريكا اللاتينية.

ويقول نشطاء حقوق الحيوان في إسبانيا إن تناول اللحوم ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع ينتج حوالي 1.6 كيلوغرام من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أي ما يعادل قيادة سيارة لمسافة تزيد عن 6600 كيلومتر.
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