الموجة 17 .. إزالة 12 تعديا على أراضي الدولة بمركز دير مواس

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بدء تنفيذ الموجة 17 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.





وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لجميع أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.





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وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.





وأوضح المحافظ أنه ضمن الموجة 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة نفذت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس حملة مكبرة لإزالة التعديات، وقد أسفرت عن إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة (حماية النيل ) بمساحة 571 مترا بقرية العمارية الغربية بمشاركة قوات الشرطة ومسئولي حماية النيل.





وفي سياق متصل تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مركز تدريب المنيا، التابع لوزارة الإسكان، ومركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية، التابع لوزارة القوى العاملة، وذلك ضمن ختام أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني الذي نظمته المحافظة في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.





رافق نائب المحافظ، خلال جولته، ماجد بركات، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT، والدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة، وممثلي مديرية القوى العاملة.





قال نائب المحافظ، إن تلك الزيارة تأتي تنفيذًا لتكليفات المحافظ، لدعم خطة التدريب التي تقوم بها المحافظة، لتوفير الجو الملائم وأدوات التدريب، التي من خلالها يتم إعداد كواد مؤهلة لخوض سوق العمل بالكفاءة اللازمة، مشيرًا الى أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT، قام بتدعيم المحافظة في وقت سابق بـ 9 ورش متكاملة في مجال التشييد والبناء، والقوى العاملة.





أكد نائب المحافظ أنه سيتم الإعداد والتنسيق لاستقبال المتدربين على تلك الورش، والعمل على زيادة وعي الشباب بأهمية العمل المهني، وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب الجاد.



