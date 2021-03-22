محافظ المنيا: استقبال 164 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء المده المحدد نهاية شهر مارس الجاري .





واكد محافظ المنيا ، استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، فى استقبال وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ، حيث بلغ اجمالى الطلبات المقدمة حتى اليوم 164 ألف 823 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء .





اقرا أيضا





قال المحافظ ، إنه تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تم مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر ، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس الجاري ، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح فى شهر يناير ، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح فى شهر فبراير ، وسداد 40% من قيمة التصالح فى شهر مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح فى ديسمبر الماضي .

شدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة ، موجها رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات ، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن ، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات فى الفترات الصباحية والمسائية .