محافظ المنيا: استقبال 164 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء المده المحدد نهاية شهر مارس الجاري .
واكد محافظ المنيا ، استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، فى استقبال وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ، حيث بلغ اجمالى الطلبات المقدمة حتى اليوم 164 ألف 823 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء .
قال المحافظ ، إنه تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تم مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر ، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس الجاري ، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح فى شهر يناير ، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح فى شهر فبراير ، وسداد 40% من قيمة التصالح فى شهر مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح فى ديسمبر الماضي .
شدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة ، موجها رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات ، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن ، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات فى الفترات الصباحية والمسائية .