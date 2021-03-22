المغالاة في "العزال".. استشاري نفسي: الغيرة من الأقارب السبب

قال استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، الدكتور محمد هاني، إ ن الأهالي يلجأون للمبالغة في المهر وتكاليف الزواج، من أجل التباهي والتفاخر أمام الآخرين، بجانب أنهم يستهلكون جزءا كبيرا من تفكيرهم النفسي والمادي من أجل تنفيذ هذا التقليد، متابعًا أن الغيرة أيضًا من الأهل والأقارب والأصدقاء أحد أهم الأسباب للمبالغة في تكاليف الزواج.





وأضاف "هاني" في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الأهل تناسوا تمامًا فكرة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، وكيف يتحمل الطرفان بعضهما البعض في العلاقة، واقتصر الزواج على فكرة الاهتمام بالتجهيزات الكبيرة للشقة "عش الزوجية" و حفل الزفاف "الفرح"، معقبا: "تناسى الأهل الجوهر واكتفوا بالمظهر فقط".





ولفت "هاني" إلى أن أولى الخطوات لحل تلك الأزمة، هو تعريف الزوجين بالمسؤولية الاجتماعية لبعضهما البعض وكيف يتقبل كل منهما اختلافات الطرف الأخر، ويجلس الأهل مع الزوجة لتعريفهما إن زوجها مسؤول منها ويجب احترامه، والزوج أيضًا يجب تعريفه بمسؤولياته تجاه الزوجة.



