فينيس جودة.. مشوار حافل بالعطاء العلمي ينتهي بالموت

رحلت عن عالمنا الدكتورة والعالمة المصرية، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، فينيس جودة، أحد أفضل الكوادر المصرية في البحث العلمي وأول من تولى منصب وزيرة للبحث العلمي في مصر عام 1993 لمدة 4 سنوات.





خلال السطور القادمة يعرض "صدى البلد"، سيرة العالمة المصرية وأبرز إنجازاتها والجوائز التي حصلت عليها:





حياة أكاديمية وعملية مشرفة





فينيس جودة هي دكتورة في علم الكيمياء وُلدت فى السابع من أكتوبر لعام 1935، بالقاهرة، ثم حصلت على درجة البكالوريوس من كلية العلوم بجامعة عين شمس عام 1956، ثم الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1962، ودكتوراه في العلوم عام 1994 من جامعة عين شمس.





واهتمت بالبحث العلمي خاصة أبحاث الفلزات والتي نالت عنها جائزة تبرعت بقيمتها لقسم الكيمياء بالمركز القومي للبحوث.





وعينت كباحث مساعد بالمركز القومي للبحوث من عام 1956، وباحثة في الكيمياء الطبيعية عام 1962، ثم رئيسة لقسم الكيمياء الطبيعية عام 1974، وشغلت منصب أستاذ بجامعة أوهايو الأمريكية عام 1974، واخيرا وزيرة البحث العلمي في أكتوبر 1993، نجحت خلال تلك المسيرة في تقديم 141 بحث علمي عن "تآكل في تكرير البترول"، والحصول على براءات الاختراع لأفكارها وأبحاثها المسجلة في أكثر من 12 دولة حول العالم.









قائمة طويلة من الانجازات والجوائز المشرفة للعالمة المصرية

حصلت الدكتورة المصرية فينيس جودة على الكثير من الجوائز عن أبحاثها العلمية في مجال الكيمياء فهي المصرية الوحيدة التي كرمها ثلاث رؤساء مختلفين لمصر، بداية من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1963 بعد أن منحها جائزة "درع الرئيس جمال عبدالناصر" وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية عام 1973 من الرئيس السادات، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية عام 2003 في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.





لم تتوقف جوائز الدكتور فينيس جودة عند هذا الحد، بل نجحت فى تحقيق كلا من :





- الحصول على وسام العلوم والفنون من الدرجة الاولى فى العلوم الكيميائية





- صنفت كواحدة من عشرة علماء مصريين من بين 909 عالم على مستوى العالم ضمن مؤشر "سكوبس الدولي"





- حصلت على لقب "أهم النساء" المؤثرات في مصر





- حصلت على براءتي اختراع، في مجال الترسيب الكهربائي، ومجال حماية حديد التسليح من التآكل، بما ساعد فى تحقيق تقدم كبير فى مجال حماية المنشآت المعدنية والهندسية.





- حصلت على درع المعهد الكويت للأبحاث العلمية عامي 1988، و1995





- منحتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شهادة تقدير وميدالية ذهبية لتفوقها العلمي عام 1986.





- أول سيدة فى مصر تمنح درجة الدكتوراة فى العلوم من الجمعية الملكية بإنجلترا