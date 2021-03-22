العالم يرقب المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن باهتمام بالغ

عرضت المملكة العربية السعودية على جماعة الحوثي اليمنية اتفاقًا جديدًا لوقف إطلاق النار يمكن، إذا تم قبوله، إنهاء ما يقرب من ست سنوات من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص.









وسلطت وكالة أسوشيتد برس وعدد من وسائل الاعلام الغربية باهتمام بالغ على المبادرة السعودية وذكرت أن الخطة، التي أعلن عنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ستعيد أيضًا فتح مطار صنعاء في اليمن.









المطار مغلق منذ مارس 2015 بسبب منطقة حظر الطيران السعودي وقصفته الطائرات الحربية السعودية، وكانت إعادة فتحه مطلبًا رئيسيًا للمفاوضين الحوثيين في المحادثات الفاشلة السابقة.









ويأتي اقتراح وقف إطلاق النار الأخير بعد أسابيع من إعلان الرئيس جو بايدن انتهاء الدعم اللوجستي والاستخباراتي الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي تقاتلها الرياض نيابة عن الحكومة اليمنية التي يعارضها الحوثيون منذ أواخر عام 2014.



كثف الحوثيون المدعومون من إيران ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ضد أهداف سعودية في الأسابيع الأخيرة ، لا سيما البنية التحتية النفطية الرئيسية التابعة لشركة أرامكو المملوكة للدولة.



وفي الأسبوع الماضي، أصابت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين عدة مواقع لشركة أرامكو ، ما أدى إلى سلسلة من الضربات الجوية الانتقامية لطائرات حربية سعودية ضد أهداف في صنعاء.



كما شنت طائرات سعودية حملات ضد مواقع للحوثيين حول مدينة مأرب ، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تكثيف قوات الحوثي جهودها للسيطرة على المدينة.





