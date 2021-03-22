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رياضة

محمد صلاح: ليفربول سيكون أفضل الفترة المقبلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي أنه يؤمن بأن نتائج الفريق ستتحسن في الفترة المقبلة.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول أضاف:" سعيد بنتائجنا الأخيرة، لذا آمل أن نواصل تحقيق الانتصارات، موقفنا الحالي بالنسبة للفريق صعب بالنسبة لنا ومركزنا في الدوري الإنجليزي، ولكنني أؤمن أننا سنكون أفضل، كما أنه في دوري الأبطال نؤدي بشكل جيد."

وأضاف:" لا أريد التحدث عن موسمي الفردي لأننا نلعب كفريق، لذا سأقول أنه موسم صعب للجميع هنا، نحن نحتاج للعودة ومحاولة الفوز في المباريات."

وتابع:"سنبذل 100% من جهدنا للفوز في المباريات القليلة القادمة، ونأمل أن نحقق ذلك ونؤدي بشكل جيد في دوري الأبطال أيضًا.

وتوج محمد صلاح اليوم الاثنين بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر فبراير.
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