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أخبار العالم

إيران تخطط لتجهيز فيلق الحرس الثوري بغواصات محلية الصنع

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:05 م
إيران تخطط لتجهيز
إيران تخطط لتجهيز فيلق الحرس الثوري بغواصات محلية الصنع
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على صالح
قال الأدميرال أمير راستجاري، رئيس منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع والخدمات اللوجستية الايرانية، لوكالة إرنا، إن طهران تخطط لتزويد الحرس الثوري بغواصات محلية الصنع خفيفة وشبه ثقيلة.


وفقًا لراستيجاري، ستطلق إيران الإنتاج هذا العام حتى يتم تجهيز الحرس الثوري الإيراني بها في السنوات القليلة المقبلة.


وأضاف أن اعتماد الجيش الإيراني على المنتجات البحرية الأجنبية انخفض إلى 20 في المائة ، مشيرا إلى أن أي دولة تحتاج إلى تطوير أسطولها حتى تتمكن من حماية مصالحها في البحر.


كان الخليج العربي، وكذلك خليج عمان، ساحة لحوادث وهجمات متعددة على السفن التجارية ، بما في ذلك ناقلات النفط ، في السنوات الأخيرة. 


وفي أواخر فبراير ، وقع انفجار على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان، ولم يتضرر أحد. 


واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بتنفيذ الهجوم، لكن طهران نفت هذه المزاعم.
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