نائب الشيوخ: التعليم الفني قاطرة حقيقية وثروة مصر في الأيدي العاملة

أشاد النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، مشيرا الى ان من يستحق الشكر هو الرئيس السيسي لان الرئيس وجه نحو سرعة انجاز هذا القانون مشيرا الى ان لجنة التعليم بمجلس الشيوخ قد قامت بمجهود كبير من اجل تعديل بعض مواد القانون .









وقال النائب الهواري عضو مجلس الشيوخ اننا نتمني ان يكون التعليم الفني قاطرة حقيقية لأنه هو ثروة مصر فى الايدي العاملة، مشيرا الى ان التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانة بارزة كأحد أهم أولويات الدوله المصريه ، وذلك لتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة ۲۰۳۰ ، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة .





وطالب الهواري خلال مناقشات القانون بوجود بعض التضاربات في المشروع، أن المشروع أكد المسمي هيئه ثم تعود وتؤكد في القانون أنها مجلس تنفيذي ولابد من التوضيح في هذا الشأن ، وبخصوص مايخص بأن يكون مقرها الرئيسي في القاهره فكيف يتم التكريس للمركزيه ونحن ننادي باللامركزيه ولابد من إيجاد مقرات لها في المحافظات.