صفاء أبو السعود: فاتن حمامة ونبيلة عبيد وكريمة خدمن قضايا المرأة من خلال أعمالهن

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود ان هناك عدد من الفنانات اللاتى قدممن أعمال خدمت قضايا المرأة المصرية ، وعلى راسهن الفنانة عزيزة أمير التى تعد رائدة من رائدات السينما المصرية وكان لها دور كبير كممثلة ومنتجة .
وإضافت "ابو السعود " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : هناك عدد أخر من الأسماء اللاتى ساهمن فى هذا الأمر ومنهن بهيجة حافظ وأميرة أمير ،والاولى كانت مؤلفة موسيقية .
وأستكملت ان فى الجيل الجديد من النساء يوجد العديد من الفنانات اللاتى ساهمن بأفلامهن فى خدمة قضايا المرأة وهن أمينة رزق وأمال زايد وفاتن حمامة وكريمة مختار وماجدة ونبيلة عبيد ، فلكهن لهن علامات وتاثير داخل كل منزل مصرى .