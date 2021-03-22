صفاء أبو السعود: فاتن حمامة ونبيلة عبيد وكريمة خدمن قضايا المرأة من خلال أعمالهن





وإضافت "ابو السعود " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : هناك عدد أخر من الأسماء اللاتى ساهمن فى هذا الأمر ومنهن بهيجة حافظ وأميرة أمير ،والاولى كانت مؤلفة موسيقية .





وأستكملت ان فى الجيل الجديد من النساء يوجد العديد من الفنانات اللاتى ساهمن بأفلامهن فى خدمة قضايا المرأة وهن أمينة رزق وأمال زايد وفاتن حمامة وكريمة مختار وماجدة ونبيلة عبيد ، فلكهن لهن علامات وتاثير داخل كل منزل مصرى .





يذكر ان صفاء ابو السعود تخرجت من معهد الكونسرفتوار عام 1967، ثم حصلت على دبلوم معهد السينما قسم إخراج عام 1991، بدأت ممثلة في الإذاعة في برنامج (بابا شارو)، ثم انتقلت للمسرح وقدمت مع ثلاثى أضواء المسرح (موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، إنت اللي قتلت عليوة)،.

كما عملت أيضًا في السينما ومن أبرز أفلامها (بمبة كشر، المتعة والعذاب، شياطين إلى الأبد)، كما قدمت أغاني للأطفال ومن أشهر أغنياتها (أهلًا بالعيد)، كما كان لها برنامج على قناة ART أفلام وهو (ساعة صفا) تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود ان هناك عدد من الفنانات اللاتى قدممن أعمال خدمت قضايا المرأة المصرية ، وعلى راسهن الفنانة عزيزة أمير التى تعد رائدة من رائدات السينما المصرية وكان لها دور كبير كممثلة ومنتجة .