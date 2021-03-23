مدير مستشفى بدر الجامعى: بدأنا الموجة الثالثة من فيروس كورونا.. ومستعدون لتحويل المستشفى إلى عزل لمواجهة الفيروس

الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب:

* بدأنا الموجة الثالثة من كورونا

* خطة مستشفى بدر فى الاستعداد المواجهة الثالثة

* علينا ألا نخاف ومطلوب تشديد الإجراءات الاحترازية





قال الدكتور ممدوح مهدي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، مدير مستشفى بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان، إن مصر بدأت فى الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يجب على الجميع الاهتمام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعروفة لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد مهدي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: لاحظنا عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الفترة الأخيرة ولهذا تم الاستعداد لعودة تحويل مستشفى بدر الجامعي إلى مستشفى عزل كورونا بعد أن كنا قد لمسنا انخفاض فى الاعداد المصابة فى منتصف شهر فبراير واول مارس وهذا ما جعل لدينا توجها لغلق المستشفى وتحويله إلى خدمة صحية عامة للمواطنين ولكن مع ارتفاع حالات كورونا تقرر عودة المستشفى إلى مستشفى عزل.





وأشار "مهدي" إلى أنه لوحظ أن الإصابات تأتى فى شكل انتشار عائلى، ونحن الآن فى بداية الموجة الثالثة.

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وأضاف أن الوضع ليس تخويفا أو ترهيبا ولكن يجب الانتباه و التحذير من انتشار الفيروس مع المحافظة على الإجراءات من غسل اليدين بصورة مستمرة ودورية مع ارتداء الماسكات الطبية و البعد عن اى تجمعات والحرص على التباعد الاجتماعى بين الأفراد.





ونوه الدكتور ممدوح مهدي إلى تحويل مستشفى بدر الجامعي إلى مستشفى عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن مستشفى بدر الجامعي مستعدة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا بعد ان لمسنا زيادة في أعداد الحالات المصابة بكورونا فى الفترة القليلة الماضية ولكننا قادرين على المواجهة والأمور ما زالت تحت السيطرة لان النظام الصحي قادر علي استيعاب حالات كورونا بكل اشكالها.





وأشار "مهدي" أن المستشفى لا تعانى من اى نقص فى اسطوانات الأوكسجين أو المعدات الطبية أو أى نقص فى الأدوية التى يتم أعطاؤها لمرضى كورونا

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واضاف أن هناك تواصل يومى مع المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية ووزارة التعليم العالي ويتم ارسال بشكل يومي أن نواقص قد تحتاج إلى مستشفى من الأدوات الوقائية التى يستعين وبها الاطقم الطبية مع متابعة المخزون الاحتياطى من الأكسجين.





جدير بالذكر أن مدير مستشفى بدر الجامعي أكد أن الأولوية في حجز المصابين للحالات الأكثر حرجا ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب جامعة حلوان وأهالي مدينة بدر،

و أشار إلى أن هناك لجنة طبية تتواجد في المستشفى لفحص الحالات القادمة وتحديد ما إذا كانت تستحق الحجز بالمستشفى من عدمه.





قال الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إنه فى حالة شعور أى من الطلاب بأى من أعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه التواصل فورا مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان وعزل نفسه فى المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.



