الأهلي يفوز على الزمالك 3 - 0 في قمة دوري الكرة الطائرة ..صور

وأنهى الأهلي أحداث الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-13 ، قبل ان يعزز تفوقه وينه ي الشوط الثاني لصالحه أيضا بنتيجة 25-18.

واستطاع الاهلي الظفر بنتيجة الشوط الثالث أيضا بنتيجة 25-23 فى شوط حماسي ليقتنص نقاط المباراة ويهدد صدارة الزمالك لجدول ترتيب البطولة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 28 من 10 مباريات لعبها في البطولة، ليظل في المركز الثاني بترتيب المسابقة، مع وجود لقاء مؤجل له ضد الترسانة.





وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 29 بعدما خاض 11 مباراة مع نهاية الدور الأول من الدوري المصري، لتصبح صدارته للمسابقة مهددة بنتيجة لقاء الأهلي مع الترسانة.





ومن المقرر أن تبدأ مباريات الدور الثاني من دوري الطائرة المصري بداية من يوم 28 مارس الجاري، حيث سيخوض كل فريق 11 مواجهة أخرى.