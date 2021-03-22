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أخبار العالم

أسترازينيكا: الاتحاد الأوروبي سيوافق على مصنع لقاحات هولندي بحلول أبريل

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:31 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
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على صالح
قال مسؤول تنفيذي كبير يوم الإثنين، إن شركة استرازينيكا تتوقع أن تمنح هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي الموافقة على مصنع في هولندا يقع في قلب الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات لقاح كورونا - كوفيد 19 في وقت لاحق من هذا الشهر أو في أوائل أبريل.


وتتم مراقبة حالة المصنع الذي يقع مقره في لايدن، والذي يديره المقاول الفرعي هالكسي ويساعد في صنع لقطة استرازينيكا، عن كثب لأنه مدرج كمورد للقاحات في كل من العقود التي وقعتها AstraZeneca مع بريطانيا ومع الاتحاد الأوروبي.


وقال رود دوبر ، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال المستحضرات الصيدلانية الحيوية ، نحن نسير على الطريق الصحيح من أجل الحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في شهر مارس ، بداية أبريل ، وهذا بالضبط ما يتوافق مع خطتنا.


وأضاف "لن يتم الاستعانة بالمسؤولين التنفيذيين عندما قد تعطي هيئة مراقبة المخدرات البريطانية الإذن بقبول الطلقات التي تنتجها هاليكس".


وبعد التخلف الكبير عن بريطانيا والولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في طرح اللقاحات، ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي فرض حظر على صادرات اللقاح إلى بريطانيا في قمة يوم الخميس.
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