عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر يعلق على الجدل الدائر بحق الدكتورة نوال السعدواي بعد وفاتها

علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على الجدل الدائر بعد وفاة الدكتورة نوال السعدواي، والحكم عليها بأحكام ليس من شأن المسلمين أن يتدخلوا فيها لأن مصير العباد خاص بالله عز وجل فقط.





وقال مهنا، في تصريح لصدى البلد، إنه لا يجوز للمسلم أن يحكم على غيره بأنه في الجنة أو في النار، قائلا "لا يقطع بذلك أحد".





وأضاف، أن الله عز وجل، نص على أن الجنة للمؤمنين، والنار للكافرين، أما أصحاب الكبائر والعصاة إن لم يتوبوا قبل الوفاة فأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن تاب عليهم.





وتابع: كنت في إحدى المرات في موسم الحج وأنا واقف على جبل عرفات، فخطبت في الناس وبينت لهم الحكم في هذه المسألة، وأن أصحاب الكبائر حكمهم إلى الله، إن شاء عذبهم أو يتوب عليهم.





وذكر أن الله تعالى خاطب نبيه الكريم، قائلا "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ" منوها إلى أن هذه الآية نزلت فيمن ضربوا النبي وآذوه.



