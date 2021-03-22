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الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي : سرعة الإنترنت في مصر ترتفع إلى 40 ميجا هذا العام.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:38 م
عبد الوهاب غنيم نائب
عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للإقتصاد الرقمي
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محمود محسن
قال عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي  إن هذا القطاع حاليا يساهم فى الناتج المحلي الاجمالي بـ 4% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8% .


وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن سرعة الإنترنت بمصر في الوقت الحالي هي 33 ميجا متوقعا ارتفاعها خلال هذا العام الى 40 ميجا.


وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي انه لا بد من وجود صناعات رقمية خلال الفترة القادمة، مؤكدا انها تساهم فى توفير فرص عمل مهنية.


وأشار غنيم إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة صنفت بأنها أفضل عاصمة رقمية مؤكدا أنه سيكون بها جامعة مصر الرقمية وعلوم المعرفة. 
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