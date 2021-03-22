وزير النقل: رئيس شركة ألستوم منبهر بطريقة إدارة الرئيس السيسي للمشروعات

قال كامل الوزير وزير النقل، إن هناك علاقات وطيدة بين مصر وفرنسا مما يسهل من العمل والتنسيق المتبادل بين البلدين في تطوير منظومة النقل في مصر.





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شركة ألستوم تعد أكبر شركة للنقل في فرنسا.





وتابع كامل الوزير "مشروعات ألستوم متعددة وتعتبر المسؤول عن مشروع المونوريل وتوريد قطارات الخط الأول والثاني من مترو الأنفاق، وتنفيذ أنظمة الإشارات لخطوط مترو الأنفاق".





وأكمل كامل الوزير "شركة ألستوم تعتبر شركة كبرى في مجال النقل ورئيسها مغرم بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، ومنبهر بأسلوب إدارة الرئيس السيسي للمشروعات والتفاوض".





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".





وأكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.