دلال عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد عن رأيها فى عرض أعز الولد على منصة إلكترونية





وإضافت " دلال عبد العزيز " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن فكرة عرض العمل على منصة الكترونية بعدما كان مقرر عرضه فى السينمات لم تزعجها ، بل إن المنصات الالكترونية فى الوقت الراهن أصبحت فى غاية الاهمية ولها عدد كبير من المشاهدين .









وتابعت " عبد العزيز "، أن المرحلة التى نمر بها فى الوقت الراهن مع إنتشار فيروس كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازية تجعل المتفرج يشاهد الاعمال عبر المنصات ، والاهم هو صحة المشاهد.









فيلم "أعز الولد" تدور أحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوطات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسة وبسيطة بشكل درامي وكوميدي في إطار مشوق، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة.

ويناقش العمل إحدى الموضوعات التى تتغافل الاعمال الفنية عن مناقشتها باستفاضة وهو علاقة الاجداد والاحفاد بشكل كوميدى حول إحدى العصابات التى تقوم بخطف مجموعة من الأطفال أثناء ذهابهم الى المدرسة ، حيث يقوموا بالتفاوض مع والديهم لارجاعهم مقابل 5 مليون جنيه ، لتقوم جدادت هؤلاء الأطفال بالتدخل لارجاعهم ، وخلال تلك المغامرة تكشف الجدادت العديد من المعلومات عن احفادهن .



عبرت الفنانة دلال عبد العزيز، عن سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها عن فيلمها الجديد " أعز الولد " ، والذى عرض خلال الأحتفال بعيد الأم على إحدى المنصات الالكترونية .