فيديو.. للمرة الأولى السلطان يظهر منكسرا.. دموع إبراهيموفيتش عقب العودة إلى السويد

ظهر على زلاتان إبراهيموفيتش قائد منتخب السويد الأول لكرة القدم، التأثر خلال المؤتمر الصحفي بعد انضمامه لصفوف منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الجارية.
وبكى زلاتان عقب عودته إلى صفوف منتخب السويد بعد غياب 5 سنوات، ويرجع الظهور الأخير له في بطولة الأمم الأوروبية 2016.
وتحدث إبراهيموفيتش عن حماس ابنه لرؤيته مع منتخب السويد، قبل أن يبكي متأثرًا بحديثه.
ويستعد المنتخب السويد لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2022 بمرحلة المجموعات أمام جورجيا يوم 25 مارس الجاري، ثم كوسوفو يوم 28 مارس ، كما يختتم المنتخب الاسكندنافي فترة التوقف الدولية بمواجهة ودية أمام استونيا يوم 31 مارس.