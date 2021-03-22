فيديو.. للمرة الأولى السلطان يظهر منكسرا.. دموع إبراهيموفيتش عقب العودة إلى السويد

ظهر على زلاتان إبراهيموفيتش قائد منتخب السويد الأول لكرة القدم، التأثر خلال المؤتمر الصحفي بعد انضمامه لصفوف منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الجارية.





وبكى زلاتان عقب عودته إلى صفوف منتخب السويد بعد غياب 5 سنوات، ويرجع الظهور الأخير له في بطولة الأمم الأوروبية 2016.





وتحدث إبراهيموفيتش عن حماس ابنه لرؤيته مع منتخب السويد، قبل أن يبكي متأثرًا بحديثه.



