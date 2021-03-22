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منوعات

لالتقاط صورة .. أب يعرض ابنته الصغيرة للخطر بعد عبوره سياجا للأفيال بحديقة حيوان| صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:42 م
صدى البلد
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أحمد شريف

ألقت الشرطة البرازيلية رجل للاشتباه في تعريض الأطفال للخطر بعد أن حمل ابنته البالغة من العمر عامين إلى محمية الأفيال في حديقة حيوان سان دييغو.


وتظهر اللقطات المروعة  "خوسيه مانويل نافاريتي" وهو  يسقط طفلته من يده ويحاول  الهرب بعد أن هجم عليه فيل  أمام المتفرجين الذين كانوا يصرخون داخل حديقة الحيوان، بعد حمل ابنته الصغيرة نحو مكان الفيلة في تصرف وصف بالاحمق.


و في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ، يقف الأب ممسكًا ابنته وظهره للأفيال داخل محميتهم، ليصرخ الزوار في الاب لتنبيهه حول هجوم كاد يتعرض له من قبل أحد الأفيال ليركض بعدها في خوف وزعر. 



وأوضحت الصحيفة أن أثناء هروب الأب ، أسقط ابنته الصغير ة من يده    بالقرب من قدم الفيل، ولك  لحسن الحظ ، حمل الأب الطائش ابنته مرة أخرى  حتى تمكن  من الوصول إلى بر الأمان.


وقالت الشرطة البرازيلية إن الرجل البالغ من العمر 25 عامًا دخل السياج المحيط بالفيلة  في محاولة لالتقاط صورة مع أحدهم.


أفادت سجلات سجن مقاطعة سان دييجو بأن الأب محتجز بكفالة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني للتحقيق في تعريض حياة ابنته  للخطر.

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